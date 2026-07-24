Malen subito ok, Angelino in gol. Cristante: "Aspetto Pellegrini"

Subito Malen. E almeno questa è una buona notizia, in un momento in cui a Trigoria non si vede lo straccio di un volto nuovo. Quello dell'olandese non' lo è, ma ieri Donyell era alla sua prima sgambata stagionale ed allora, per alcuni versi, è come se lo fosse. Malen ha aperto le danze contro il Trastevere (serie D) dopo soli 3' di gioco. E poi ha confezionato anche l'assist per il 3-0 di Cristante, sbagliando però anche un gol facile facile.

Alla fine la Roma ha vinto l'amichevole giocata a Trigoria per 6-0, grazie anche alle reti nel primo tempo di Dybala e Cherubini e quelle nel finale della ripresa prima di Angelino e poi di Arena. Gasp ieri ha dovuto fare a meno di Koné ed El Aynaoui (in ferie dopo il Mondiale), ma pure di Soulé (a riposo) e degli infortunati Vaz e Pisilli. Al centravanti francese nelle ultime ore si è aggiunto anche il centrocampista, per lui lesione muscolo-fasciale di primo grado al soleo. [...]

Malen sta già bene, Dybala si è confermato, in mezzo Cristante è in forma e Ndicka ha recuperato perfettamente dall'infortunio. Gli occhi, poi, erano su Angelino che - gol a parte, arrivato in mischia - è parso ancora molto indietro. Interessante il giovane Camara, con Gritti (vice di Gasp) che si è messo sulla sua fascia per telecomandarlo a livello di movimenti. Alla fine ha parlato Cristante: «Vogliamo fare un'altra grande stagione e far bene anche in Europa, in Champions. Qualcuno arriverà presto, a questo ci pensa il club. Pellegrini? Lo aspettiamo a braccia aperte, speriamo che torni in gruppo il prima possibile».

(gasport)