La testa su Nusa e sull'idea Castro

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Tanto lavoro, relativamente poco tempo e diverse decisioni da prendere. Il caso Summerville in archivio ha fatto sì che la Roma per il trequartista a sinistra tornasse a calcare la pista Nusa, mai abbandonata del tutto se non per provare a chiudere per il 24enne olandese poi andato all'Al-Hilal. Il profilo del talento norvegese, quasi quattro anni più giovane dell'ex West Ham e sotto gli occhi di D'Amico da settimane, rispecchia le caratteristiche richieste da Gasperini e per la Roma sta avendo contatti con il Lipsia che ne detiene il cartellino e con il suo entourage. Per le cifre si resta intorno a quei 50 milioni di euro messi a budget per Summerville e la richiesta del club tedesco è al momento più alta, ma si lavora le parti. Nusa gradirebbe la destinazione, cosa che non guasta visto il rapido scorrere del tempo.

A parte quel destro da mettere a sinistra che il tecnico chiede dallo scorso anno, l'allenatore vuole un rinforzo anche per il ruolo di centravanti. Già noto l'interesse per Tresoldi del Bruges, il classe 2004 italo-tedesco però costa davvero tanto, con il club belga che lo valuta ben oltre i 50 milioni di euro e la Roma che non ha intenzione di spingersi a cifre di tale portata. L'alternativa degli ultimi giorni per D'Amico, Castro del Bologna: altro classe 2004, per caratteristiche non sarebbe necessariamente "solo" un vice-Malen, ma uno che può essere utile anche se dovesse essere schierato a fianco dell'olandese con un trequartista alle spalle. [...]

Contestualmente resta viva la pista che porterebbe a Endrick: per il talento brasiliano del Real Madrid, la scorsa stagione a Lione da Fonseca, la formula su cui si cerca di lavorare è quella del prestito, considerato anche il suo ingaggio da circa 2 milioni di euro.