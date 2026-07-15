Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Nusa pista non percorribile. Il norvegese è conteso da Arsenal e Liverpool

La Roma sonda il mercato internazionale per cercare esterni offensivi di alto livello. Il direttore sportivo Tony D'Amico lavora su più tavoli, ma i costi fuori portata e la concorrenza rendono complesse diverse possibili operazioni. Tra i nomi attenzionati c'è anche quello di Antonio Nusa, che nelle ultime ore è tornato ad essere più caldo.

L'esterno norvegese di proprietà del Lipsia, però, sembra irraggiungibile per i giallorossi a causa dei costi e dalla ricca concorrenza proveniente dalla Premier League. Sul classe 2005 ci sono, infatti, Arsenal e Liverpool. Secondo quanto riferito dal sito, il Liverpool è alla ricerca di un sostituto di Salah e potrebbe virare sul norvegese. I Reds, quindi, hanno messo nel mirino Nusa e cercano il sorpasso sull'Arsenal.

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I Gunners, però, lavorano alla pista che porta alla stella norvegese da diverse settimane e vogliono rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo. Come riportato dal sito, l'Arsenal sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro. La richiesta del Lipsia, però, è notevolmente più alta: il club tedesco chiede 60 milioni di euro. Anche la Juventus, il Newcastle e diversi club europei monitorano la situazione.

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