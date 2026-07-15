Lorenzi (ds Marsiglia): "Greenwood voleva andarsene il prima possibile. Non aveva molte opzioni davanti a sé"

Nella giornata di ieri è arrivata anche l'ufficialità: Mason Greenwood è un nuovo calciatore del Fenerbahce. L'inglese per molte settimane è stato accostato fortemente alla Roma, con Gian Piero Gasperini che lo avrebbe voluto per alzare il livello qualitativo della rosa. L'attaccante, alla fine, si è trasferito in Turchia dove potrà godere di un maxi ingaggio da 10 milioni di euro.

Il direttore sportivo del Marsiglia, Gregory Lorenzi, ha parlato dell'operazione finalizzata con il Fenerbahce: "Sapete quanto sia complesso il dossier di Mason Greenwood, a causa dell'immagine che il giocatore possiede. Per questo, non aveva molte opzioni davanti a sé. Il giocatore voleva andarsene il prima possibile, e noi abbiamo cercato di trovare una soluzione condivisa. Avevamo l'intenzione di venderlo per 70-80 milioni di euro, ma il mercato non ha attribuito al giocatore un valore a quel livello. In definitiva, il club ha ottenuto le condizioni che si era prefissato. Non c'è altro da dire in merito. Posso capire i tifosi, perché era un giocatore amato. Tuttavia, non si può tenere in squadra un calciatore che non vuole restare".

(rmcsport.bfmtv.com)