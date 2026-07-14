Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

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La Roma cerca rinforzi di qualità nel reparto offensivo. Tra i tanti nomi monitorati dal direttore sportivo Tony D'Amico c'è anche quello di Endrick. Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma st...
Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Paulo Dybala e la Roma ancora insieme per un'altra stagione, la quinta in maglia giallorossa dell'argentino. Come riportato dall'edizione odier...
Nelle scorse settimane la Roma ha definito le cessioni di Alessandro Romano e Tommaso Baldanzi, rispettivamente ceduti a Cagliari e Genoa. Entrambe le operazioni prevedono un diritto con obbligo di ri...
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