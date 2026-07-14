Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. La dirigenza giallorossa è al lavoro su più tavoli per regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini. L'attenzione principale, non è un segreto, è sull'attacco. Il nome di Crysencio Summerville nelle ultime ore è tornato di moda, con la Roma che avrebbe riallacciato i contatti con l'agente dell'olandese di proprietà del West Ham.

L'agente dell'attaccante si trova nella Capitale per definire il passaggio di Danilho Doekhi alla Lazio e il club giallorosso avrebbe ripreso i contatti, ma come riportato dal sito non c'è stato nessun incontro tra le parti nella sede ufficiale giallorossa. Arrivano, dunque, delle forti smentite su un blitz avvenuto a Trigoria. L'interesse della Roma è concreto e ci sono stati nuovi contatti, ma l'operazione resta a dir poco complessa per la concorrenza e i costi elevati. Il club capitolino non ha intenzione di partecipare ad aste e proverà ad affondare il colpo solo a determinate condizioni economiche.

(romasport.eu)