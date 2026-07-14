Calciomercato Roma, Dovbyk ha dato l'ok al Genoa. Trattativa in corso tra i club

Si potrebbe sbloccare già nelle prossime ore il mercato in uscita, condizione fondamentale affinché si possa iniziare anche ad acquistare e portare qualche regalo a Gian Piero Gasperini. Uno dei primissimi indiziati a salutare la Roma è Artem Dovbyk, che dopo una stagione difficilissima è destinato a lasciare la Capitale. Potrebbe, però, restare in Italia, con il Genoa di Daniele De Rossi che è in pressing per portarlo in Liguria.

De Rossi, che spinse per portarlo a Roma, ha chiesto alla proprietà un sacrificio per portare Dovbyk a Genova. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe anche un principio d'accordo tra le parti per un contratto quinquennale, con un anno di prestito e altri quattro dopo il riscatto. Procedono, nel mentre, le trattative tra i club.