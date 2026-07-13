News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United prepara l'affondo per Koné. Pronti una maxi offerta

Mercato
di FabioD
lunedì, 13 luglio 2026 alle 10:42
manu kone 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Manu Koné sembra destinato a lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Il centrocampista francese sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista e i top club europei hanno messo gli occhi su di lui. 
Il classe 2001 gradirebbe una nuova esperienza in Premier League, mentre la Roma può decidere di sacrificarlo in caso di un'offerta importante. L'affondo per il francese potrebbe arrivare dal Manchester United. L'interesse dei Red Devils è ormai noto, soprattutto dopo il mancato arrivo di Ederson. Come riportato dal sito, il club inglese è pronto ad investire sul calciatore giallorosso e a mettere sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro
(teamtalk.com) 
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

nicolo-tresoldi

Calciomercato Roma: raggiunto l'accordo con Tresoldi. Contratto fino al 2031. Si cerca l'intesa con il Bruges

lug 13, 10:44

La Roma ha individuato il vice-Malen. Il club giallorosso vuole mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un attaccante di prospettiva ma anche pronto ad incidere da subito. L'identikit porta a N...

greenwood drib

Calciomercato Roma: Greenwood a un passo dal Fenerbahace. I dirigenti del club turco a Marsiglia per definire l'affare (VIDEO)

lug 13, 10:31

Mason Greenwood è sempre più vicino a diventare ufficialmente un calciatore del Fenerbahce. L'attaccante inglese non vestirà la maglia della Roma dopo un corteggiamento da parte del club giallorosso d...

dybala

Rinnovo Dybala: a Trigoria anche l'agente Novel

lug 13, 9:32

La Roma si ritrova oggi a Trigoria per il raduno e l'inizio del ritiro. Tra l'arrivo di un calciatore e l'altro, è sbarcato a Trigoria anche Carlos Novel, agente di Paulo Dybala. Sarà l'occasione per...

NOTIZIE POPOLARI
moreira strasburgo

Calciomercato Roma: possibile maxi operazione con il Chelsea per Garnacho e Moreira. La multiproprietà con lo Strasburgo può agevolare il doppio colpo

lug 12, 14:12
Greenwood

Calciomercato Roma: tutto fatto per Greenwood al Fenerbahce. Ecco le cifre

lug 12, 17:59
garnacho

Calciomercato Roma, sì a Garnacho e Tresoldi: la verità su Martinelli

lug 12, 21:31
bologna roma gasperini

GASPERINI: "Konè? Mi auguravo che tornare in Champions fosse sufficiente ma i bilanci sono fondamentali. Per il mercato sarà fondamentale la presenza dei Friedkin"

lug 13, 9:08
garnacho

Calciomercato Roma: chiesto Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea non ha ancora dato la risposta definitiva

lug 12, 13:30
garnacho

Calciomercato Roma: per Garnacho proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo un tot di presenze

lug 13, 7:19
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, al via il raduno: le immagini del primo giorno 13.07.26

Trigoria, al via il raduno: le immagini del primo giorno 13.07.26

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Loading