Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United prepara l'affondo per Koné. Pronti una maxi offerta

Manu Koné sembra destinato a lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Il centrocampista francese sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista e i top club europei hanno messo gli occhi su di lui.

Il classe 2001 gradirebbe una nuova esperienza in Premier League, mentre la Roma può decidere di sacrificarlo in caso di un'offerta importante. L'affondo per il francese potrebbe arrivare dal Manchester United. L'interesse dei Red Devils è ormai noto, soprattutto dopo il mancato arrivo di Ederson. Come riportato dal sito, il club inglese è pronto ad investire sul calciatore giallorosso e a mettere sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro.

(teamtalk.com)