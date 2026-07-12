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Calciomercato Roma: possibile maxi operazione con il Chelsea per Garnacho e Moreira. La multiproprietà con lo Strasburgo può agevolare il doppio colpo

Mercato
di FabioD
domenica, 12 luglio 2026 alle 14:12
moreira strasburgo
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I nomi più caldi per il mercato in entrata della Roma sono quelli di Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Il primo è in uscita dal Chelsea, che però al momento chiede 50 milioni di euro, mentre il secondo è di proprietà dello Strasburgo e anche in questo caso la richiesta per il cartellino è di 50 milioni. Trattative inevitabilmente complesse per i giallorossi, ma nel corso del tempo le richieste potrebbero abbassarsi. 
Garnacho e Moreira sono collegati da un filo comune, non solo perché il Chelsea ha una clausola di riacquisto sul laterale belga, ma anche perché il club inglese e lo Strasburgo hanno la stessa proprietà. Entrambi i club fanno parte del consorzio statunitense BlueCo, guidato dall'imprenditore Todd Boehly. Lo Strasburgo è, di fatto, la società satellite dei Blues in cui arrivano dei giovani talenti da far crescere. A causa di questo filo diretto, la Roma potrebbe intavolare una maxi operazione con il Chelsea per i due obiettivi di mercato. Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, il fattore multiproprietà potrebbe agevolare la doppia operazione. Lo scenario è quello di un pacchetto di mercato in cui Roma e Chelsea possano venirsi incontro. 

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