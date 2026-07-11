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Calciomercato Roma, si complica Moreira. Lo Strasburgo spara alto: la richiesta è di 50 milioni di euro

Mercato
di FabioD
sabato, 11 luglio 2026 alle 19:21
moreira strasburgo
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Il profilo individuato dalla Roma per rinforzare le fasce è quello di Diego Moreira. Il belga, esterno sinistro naturale ma all'occorrenza anche ala offensiva è un obiettivo concreto della Roma. Il classe 2004 di proprietà dello Strasburgo piace molto alla dirigenza giallorossa e al tecnico Gian Piero Gasperini, ma l'affare per il club capitolino è molto in salita. 
Come riferito da Sky Sport, il club francese spara alto per il proprio calciatore e chiede 50 milioni di euro. Cifra che difficilmente la Roma potrà eguagliare. I giallorossi, infatti, stanno preparando un'offerta che si aggira intorno ai 30 milioni. La forbice, per ora, è ampia. 

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