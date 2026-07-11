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Calciomercato Roma, si punta Moreira. Romano: "Pronta una proposta da oltre 35 milioni"

Mercato
di Giuseppe Cervellera
sabato, 11 luglio 2026 alle 9:46
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Diego Moreira torna ad essere prepotentemente nel mirino della Roma. Il laterale dello Strasburgo, protagonista al Mondiale con il Belgio ed eliminato poche ore fa nei quarti di finale thriller contro la Francia, è il nome indicato da Gian Piero Gasperini per la fascia sinistra.
La Roma sarebbe pronta ad un investimento di livello per portarlo nella capitale, con un'offerta da oltre 35 milioni di euro pronta ad essere recapitata sulle scrivanie del club francese. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato la situazione: "La Roma tratta anche Diego Moreira, è un nome su cui si sta provando a lavorare. Difficile, è un’operazione complessa. La Roma ha fatto presente allo Strasburgo di essere pronta ad offrire più di 35 milioni di euro, è pronta a fare un’offerta molto importante per comprarlo. La parola prestito è da dimenticare, è praticamente impossibile.
Si parla di acquisto a titolo definitivo, la Roma è pronta ad offrire più di 35 milioni di euro ma la richiesta al momento è più alta. C’è ancora distanza".

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