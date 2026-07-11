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Avanti tutta su Garnacho e Moreira

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 11 luglio 2026 alle 10:05
garnacho
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IL ROMANISTA (Di Carlo) - Archiviata la pista che portava a Mason Greenwood, colpo senza dubbio affascinante ma ritenuto decisamente troppo oneroso per la rigidità dei conti giallorossi, il direttore tecnico Tony D'Amico non si è fatto trovare impreparato. La strategia di lavorare da tempo su più tavoli paralleli, come abbiamo da giorni raccontato, sta pagando e ora i fari sono tutti puntati su un nuovo, importante obiettivo per le corsie esterne: Alejandro Garnacho.
Il talento classe 2004, esterno spagnolo naturalizzato argentino, è in uscita dal Chelsea, fuori dai piani di Xabi Alonso. La Roma sta studiando una formula ingegnosa per convincere i Blues a farlo partire: un prestito, anche oneroso, con un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinate presenze e traguardi individuali del giocatore. Questo per inserire tale cifra (l'operazione complessiva si aggira sui 35-40 milioni di euro) a partire dal 1 luglio 2027, salvaguardando così il budgeet impegnato nell'attuale sessione. Il giocatore ha aperto alla destinazione, stimolato dalla presenza dell'amico Dybala: ora si entra nel vivo nella trattativa.
Ma sull'agenda giallorossa c'è un altro profilo di altissimo livello legato a doppio filo ai londinesi. Si tratta di Diego Moreira, esterno belga di proprietà dello Strasburgo. Il classe 2004 è attualmente impegnato nei Mondiali con la sua selezione guidata da una vecchia conoscenza romanista come Rudi Garcia. L'affare Moreira è parzialmente collegato a quello di Garnacho: Chelsea e Strasburgo fanno infatti parte della medesima multiproprietà, la BlueÇo. La valutazione del belga è considerata molto alta, attorno ai 40-50 milioni di euro, ma D'Amico punta ad abbassare sensibilmente le richieste economiche, preparando la prima offerta da presentare. [...]

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