Calciomercato Roma, contatti con l'entourage di Garnacho: operazione possibile solo in prestito. Resta nel mirino anche Moreira

Inizia a muoversi qualcosa nel calciomercato in entrata della Roma. I due profili valutati attualmente sono quelli di Alejandro Garnacho e Diego Moreira.

Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini stanno iniziando ad accelerare per cercare di costruire la Roma del prossimo anno. In simbiosi, tecnico e direttore sportivo hanno attentamente valutato il da farsi per il dopo Greenwood. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul suo canale Youtube, oltre al nome di Ndoye (che probabilmente resterà in Premier League), uno dei profili su cui si proverà a spingere è quello di Alejandro Garnacho del Chelsea. La Roma, però, vorrebbe chiudere l'operazione solamente in prestito e quindi senza acquistarlo a titolo definitivo. Resta nel mirino per la fascia anche Diego Moreira, calciatore dello Strasburgo e sul quale gli stessi Blues hanno una prelazione per poterlo riacquistare. Il belga piace molto a Trigoria e sebbene gli inglesi non siano intenzionati a riportarlo a Londra, il prezzo è rimasto di 40 milioni di euro.