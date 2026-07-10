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La Roma a caccia dell’ala giusta

La penna degli Altri
di AlessandroLM
venerdì, 10 luglio 2026 alle 8:15
nusa 1
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Tre i giorni che dividono la Roma dal raduno di Trigoria. Zero, invece, i nuovi acquisti arrivati finora. La telenovela Greenwood si avvia verso la conclusione, anche se i giallorossi rimangono spettatori (così come l'Atletico Madrid) poiché il Marsiglia è ancora in attesa delle garanzie bancarie da parte del Fenerbahce che dovrebbe mettere sul piatto quasi 45 milioni di euro. Soldi che la Roma avrebbe potuto investire, diverso il discorso lato ingaggio. I turchi hanno offerto al giocatore uno stipendio da 9 milioni a stagione, raddoppiando la proposta dei Friedkin. Da Trigoria la linea è chiara: 'no' a stipendi folli. (...) Il ds, però, non è fermo e continua a lavorare su più tavoli. Gasperini è stato rassicurato. Spiegati, quindi, i sorrisi di pochi giorni fa a Milano. Almeno un grande colpo in attacco se lo aspetta e tra i nomi in orbita c'è sempre quello di Garnacho. I giallorossi hanno già effettuato un sondaggio, il profilo piace all'allenatore e il Chelsea non chiude le porte ad un trasferimento, anzi. (...) La richiesta è alta (si parte da 45 milioni e il Manchester United ha un 10% sulla rivendita) ma c'è la volontà del giocatore che dopo una sola annata vorrebbe lasciare Londra anche per ritrovare la nazionale. (...) Tra i sogni nel cassetto c'è anche Nusa che però è tentato dalla Premier e i costi al momento non sono sostenibili. Il Lipsia già a gennaio aveva chiesto 60 milioni, una cifra che potrebbe alzarsi col Mondiale ancora in corso. Sono due gli esterni offensivi che Gasp attende per avere a disposizione una rosa che sia in grado di competere su tre fronti. Sul taccuino c'è anche Ndoye, ex Bologna, che ha voglia di lasciare il Nottingham Forest. L'ultima idea, invece, è quella che porta a Lang. L'olandese è in uscita dal Napoli e già a gennaio la Roma aveva provato ad affacciarsi. Valutazioni in corso, anche perché il lavoro da fare è tanto. Per rinforzare la batteria di esterni di centrocampo il preferito è Moreira. Il belga, però, viene valutato 40 milioni di euro e D'Amico spera in uno sconto da parte dello Strasburgo. Con lui a sinistra, Wesley tornerebbe sulla fascia destra e la Roma si ritroverebbe una coppia niente male per la nuova stagione. (...) Tra le richieste del tecnico c'è anche quella di un centrale di sinistra che possa far rifiatare Hermoso. Possibilmente un giocatore d'esperienza e non un giovane da dover formare come era stato Ziolkowski lo scorso anno. Da lunedì si inizia a fare sul serio sia in campo che fuori. Capitolo rinnovi: nelle prossime ore sono attesi gli annunci per i prolungamenti di Celik e Dybala. Zeki il 13 luglio non ci sarà poiché avrà giorni extra di vacanza per il Mondiale, ma è pronto a legarsi con i giallorossi per i prossimi tre anni. Per lui un ingaggio da circa 3 milioni all'anno (il club ha potuto usufruire del Decreto Crescita). Paulo tra oggi e domani tornerà nella Capitale, ha accettato un solo anno con opzione per il secondo e inizierà la sua quinta stagione con la Roma. Da risolvere ancora il nodo Pellegrini. Neanche ieri c'è stato l'incontro con l'agente, la volontà è quella di prolungare ma l'accordo su durata e stipendio non c'è. Lunedì si avvicina e da Trigoria c'è voglia di accelerare i tempi anche per evitare di fargli iniziare in ritardo il ritiro. La rosa a disposizione di Gasperini sarà già ridotta all'osso, meglio non rischiare.
(Il Messaggero)

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