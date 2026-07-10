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La Roma adesso prende tempo: Garnacho sì, ma solo in prestito

La penna degli Altri
di AlessandroLM
venerdì, 10 luglio 2026 alle 8:31
garnacho
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L'ultimo episodio della telenovela Mason Greenwood non è ancora andato in onda, ma la Roma intanto si muove sulle alternative. Diverse, garantiscono da Trigoria, tra queste una di quelle che convince di più è la pista che porta a Londra, sponda Chelsea e a uno dei suoi esuberi. Nello specifico ad Alejandro Garnacho, anni 22, nato a Madrid ma argentino di nazionalità. Un talento da giovanissimo al Manchester United, mai veramente esploso secondo le aspettative. Esterno d'attacco sinistro, di piede destro, praticamente l'identikit base del giocatore che Gian Piero Gasperini aspetta da un anno. (...) D'Amico ha mosso i passi necessari per portare l'inglese in giallorosso, senza però voler (e poter) partecipare ad aste, soprattutto sull'ingaggio. Una variabile, quella dello stipendio di Mason, che è impazzita quando il Fenerbahce ha proposto al padre-agente oltre 7 milioni netti all'anno, più cospicua commissione. L'offerta da 45 milioni di euro arrivata da Istanbul a Marsiglia, poi, ha convinto l'OM, che però discute ancora sulle modalità di pagamento (e garanzie bancarie). La telenovela, come detto, non e finita e dalla Francia registrano un nuovo inserimento dell'Atletico Madrid, che sembra intenzionato al contro-sorpasso. La Roma rimane spettatrice di una trattativa che per tante settimane l'ha vista protagonista. (...) Nei primi colloqui con il Chelsea per Garnacho, il direttore sportivo ha proposto la formula del prestito, senza obbligo di riscatto. Modalità che al momento a Londra non accettano. I Blues un anno fa hanno investito 45 milioni più bonus per il 2004 e vogliono provare, in questa fase, a monetizzare dalla sua cessione a titolo definitivo. Il prestito, Insomma, pare più un'eventualita da seconda metà di agosto piuttosto che di inizio luglio. Restando sugli esterni offensivi, Ndoye è apprezzato, ma la Roma non lo considera una prima scelta e vuole sondare altri profili prima di andare sull'ex Bologna, adesso al Nottingham Forest. Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di Nusa, ma le richieste del Lipsia sono proibitive. Intanto lunedì Gasperini ritroverà la sua squadra, per l'inizio della preparazione estiva. Il nucleo storico è rimasto intatto nonostante la tagliola del 30 giugno, anche se nomi come Koné e Soulé (oltre a Dovbyk e Salah-Eddine) sono da considerare come possibili partenti. (...) Dopo Celik e Dybala, anche per Pellegrini siamo ai dettagli, con la discussione incentrata più sulla durata (biennale o triennale) che sull'ingaggio. Ieri è stato ufficializzato Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile, mentre nella seconda giornata utile per i rinnovi degli abbonamenti si è raggiunta quota 16.000. Aspettando il mercato, la voglia di Roma è rimasta intatta.
(corsera)

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