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Calciomercato Roma, obiettivo Moreira per la fascia sinistra: lo Strasburgo chiede 40 milioni, via libera del Chelsea

Mercato
di Paolo Rosi
giovedì, 09 luglio 2026 alle 15:49
moreira
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La Roma ha individuato in Diego Moreira l'obiettivo prioritario per rinforzare la corsia difensiva sinistra, assecondando una delle tre richieste principali formulate dall'allenatore Gian Piero Gasperini.
L'esterno classe 2004, attualmente di proprietà dello Strasburgo e impegnato nel Mondiale con la nazionale del Belgio, è un profilo che ha già affascinato la coppia composta dal tecnico giallorosso e dal direttore sportivo Tony D’Amico ai tempi dell’Atalanta. La valutazione del cartellino fissata dalla dirigenza francese si attesta sui 40 milioni di euro, ma la Roma conta di poter limare la richiesta forte del gradimento del calciatore, desideroso di disputare la Champions League e pronto a triplicare il proprio attuale ingaggio da 800 mila euro stagionali.
L'ostacolo principale per il club capitolino è rappresentato dal Chelsea, società che fa capo alla medesima holding dello Strasburgo (il gruppo BlueCo) e vanta una clausola di riacquisto sul difensore belga. Tuttavia, durante i recenti contatti avviati dalla Roma con i londinesi per valutare il profilo di Alejandro Garnacho, è emerso che i Blues non avrebbero intenzione di opporsi al trasferimento in Italia, essendo attualmente concentrati sull'acquisto di Pep Chavarría del Rayo Vallecano su indicazione del proprio tecnico Xabi Alonso. I giallorossi attendono dunque la conclusione del percorso mondiale del Belgio per formulare una proposta ufficiale.
(gazzetta.it)
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