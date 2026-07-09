Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Koné. Giallorossi pronti ad accettare un'offerta da 50 milioni

Manu Koné, protagonista con la Francia al Mondiale, si sta inevitabilmente mettendo in mostra e in casa Roma resta un nome che a fronte di un'offerta importante e congrua può essere sacrificato.

Dopo diversi interessi dalla Premier League nelle scorse settimane, che non hanno mai portato a un'offerta concreta, il centrocampista giallorosso sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Come riporta il sito, i Red Devils cercano almeno tre rinforzi per il centrocampo: quasi definiti gli arrivi di Ederson e Santos, il terzo nome in lista, visto le difficoltà per arrivare a Tchouameni, è quello di Manu Koné.

La Roma chiede una cifra intorno ai 50 milioni di euro per lasciarlo andare. Koné è un'opzione molto calda per il club inglese e lo stesso calciatore gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il club giallorosso, a fronte di un'offerta da 50 milioni di euro, sarebbe pronto a definire l'accordo.

(teamtalk.com)