Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Koné. Giallorossi pronti ad accettare un'offerta da 50 milioni

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La Roma ha ufficializzato la nomina di Massimo Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile del club. Il dirigente, reduce da una lunga esperienza all'Hellas Verona, si lega alla società c...
La Roma ha individuato in Diego Moreira l'obiettivo prioritario per rinforzare la corsia difensiva sinistra, assecondando una delle tre richieste principali formulate dall'allenatore Gian Piero Gasper...
La Roma torna a guardare in casa Ajax per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Flavio M. Tassotti, il club giallorosso ha riacceso i riflettori su Mika Godts, esterno d...
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