Il retroscena: Dan, l'attesa e i segnali per l'Uefa

In un'estate in cui i tifosi vorrebbero vedere arrivare subito I grandi colpi, la Roma è costretta a seguire una tabella di marcia ben precisa. Dopo il mancato completamento della cessioni previste entro il 30 giugno e in attesa dell'ok alla proroga del settlement agreement fino al 31 luglio, la Roma non avrebbe potuto presentarsi all'inizio di luglio con un Investimento da circa 50 milioni di euro. Un segnale che difficilmente sarebbe passato inosservato a Nyon. (...) I Friedkin non hanno alcuna intenzione di alimentare tensioni proprio nella fase più delicata del percorso di risanamento. Ecco perché tutto procede con estrema cautela. Così i tifosi sono in attesa del primo colpo di mercato. Non è immobilismo, ma una strategia obbligata, costruita per rispettare ogni parametro prima di dare l'assalto al rinforzi. (...) I rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, destinati comunque a chiudersi nel prossimi giorni, hanno seguito lo stesso principio: attendere il momento giusto prima di formalizzare ogni passaggio. Non sono da escludere le cessioni per fare cassa e mandare un segnale all'Uefa: la Roma ascolta, valuta e aspetta l'offerta giusta. (...) "Il Mondiale ha attirato l'attenzione degli agenti e del club, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato", ha detto Gasperini. Parole che hanno avuto l'effetto di abbassare la tensione. I tifosi aspettano, ma lo fanno con una fiducia crescente nel nuovo allenatore e nella programmazione della società.

(corsport)