Calciomercato Roma, "giallo" Celik: la situazione

Si parla ormai da diversi giorni di annuncio ufficiale in arrivo per il rinnovo di Celik. E siamo quasi alle battute finali della situazione. Il turco, così come voluto da Gian Piero Gasperini, rimarrà in giallorosso. Ormai di dubbi non ce ne stanno.

Certo, non è passato inosservato il tweet del giornalista Matteo Moretto che dava per fatto il rinnovo - come ripreso da alcune pagine che seguono la Roma - per poi essere cancellato.

Non che questo cambi le carte in tavola, ormai è il segreto di Pulcinella che Celik rimarrà dentro la rosa della Roma anche il prossimo anno. Ma in tempi in cui tutto corre veloce qualcosa sui social rimane sempre. Comunque, a parte tutto, manca solo davvero il comunicato giallorosso per mettere fine alla questione.