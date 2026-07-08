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Calciomercato Roma, "giallo" Celik: la situazione

Mercato
di G.M.
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 20:50
celik e zaccagni derby 1
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Si parla ormai da diversi giorni di annuncio ufficiale in arrivo per il rinnovo di Celik. E siamo quasi alle battute finali della situazione. Il turco, così come voluto da Gian Piero Gasperini, rimarrà in giallorosso. Ormai di dubbi non ce ne stanno.
Certo, non è passato inosservato il tweet del giornalista Matteo Moretto che dava per fatto il rinnovo - come ripreso da alcune pagine che seguono la Roma - per poi essere cancellato.
Non che questo cambi le carte in tavola, ormai è il segreto di Pulcinella che Celik rimarrà dentro la rosa della Roma anche il prossimo anno. Ma in tempi in cui tutto corre veloce qualcosa sui social rimane sempre. Comunque, a parte tutto, manca solo davvero il comunicato giallorosso per mettere fine alla questione.  

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