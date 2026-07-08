Calciomercato Roma, "giallo" Celik: la situazione

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si cerca, tra le altre cose, anche un vice Malen in casa Roma. E il nome spuntato fuori nel corso degli ultimi giorni è quello di Tresoldi. L'attaccante tedesco di proprietà dl Club Brugge (squadra co...
Sfumato ormai Greenwood, la Roma deve guardare ad altri obiettivi. Ma se il problema per l'esterno del Marsiglia ad un passo dal Fenerbahce è stato il costo del cartellino, allora sarà complicato rius...
Il sogno Greenwood praticamente si è spento per la Roma. Il giocatore è ad un passo dal Fenerbahce così come raccontato dal giornalista in questi minuti. Il contratto per l'attaccante inglese in usci...
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