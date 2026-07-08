Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo tra Fenerbahçe e Marsiglia per Greenwood. Affare da 45 milioni più 5 di bonus, 11 all'anno al giocatore

Dalla Turchia sono sicuri: Mason Greenwood sarà presto un giocatore del Fenerbahçe. Come scrive Fanatik, il club turco ha raggiunto un accordo con il Marsiglia sulla base di 45 milioni più 5 di bonus pagabili a rate. Al calciatore inglese un contratto di 11 milioni di euro all'anno per 4 stagioni. Attesa entro il fine settimana la firma sul contratto.

🟡🔵 Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 45 milyon Euro’luk bonservis bedeli, Fransız ekibine vadeli bir şekilde ödenecek.



🔹 Mason Greenwood ile yıllık 11 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşma sağlayan… pic.twitter.com/XCZFWVoeb4 — Fanatik (@fanatikcomtr) July 8, 2026