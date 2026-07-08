Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo tra Fenerbahçe e Marsiglia per Greenwood. Affare da 45 milioni più 5 di bonus, 11 all'anno al giocatore

🟡🔵 Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 45 milyon Euro’luk bonservis bedeli, Fransız ekibine vadeli bir şekilde ödenecek.— Fanatik (@fanatikcomtr) July 8, 2026
🔹 Mason Greenwood ile yıllık 11 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşma sağlayan… pic.twitter.com/XCZFWVoeb4
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