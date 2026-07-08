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Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo tra Fenerbahçe e Marsiglia per Greenwood. Affare da 45 milioni più 5 di bonus, 11 all'anno al giocatore

Mercato
di FedericoL
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 9:42
Greenwood
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Dalla Turchia sono sicuri: Mason Greenwood sarà presto un giocatore del Fenerbahçe. Come scrive Fanatik, il club turco ha raggiunto un accordo con il Marsiglia sulla base di 45 milioni più 5 di bonus pagabili a rate. Al calciatore inglese un contratto di 11 milioni di euro all'anno per 4 stagioni. Attesa entro il fine settimana la firma sul contratto.

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