VIDEO - Siparietto all'evento Sky, Capello passa il testimone a Gasperini: "Si legge che farai una grande squadra. La Roma si ripete dopo vent'anni: Liedholm, Capello..." e indica il tecnico giallorosso

Simpatico siparietto tra Gian Piero Gasperini e Fabio Capello a margine della presentazione dei palinsesti di Sky Sport.

In un video pubblicato sul profilo social dell'emittente, l'attuale allenatore giallorosso ha interrotto l'intervista per segnalare la presenza dell'ex tecnico di Roma e Milan indicandolo: "Lui è l'ultimo che ha vinto lo scudetto a Roma!".

Capello ha risposto con una battuta, lanciando una sfida a Gasperini in vista del prossimo campionato e dei colpi di mercato: "No, lo dico subito, guarda che stai facendo una squadra che non puoi fallire, eh? Guarda, da quello che si legge fai una grande squadra, ti faccio un in bocca al lupo. È un grande piacere rivederti". L'ex allenatore friulano ha poi tracciato una linea storica del club, indicando Gasperini come potenziale successore: "E la Roma, dopo vent'anni, si ripete: Liedholm, Capello... (indica Gasperini, ndr)".

Durante lo scambio di battute anche la domanda di Gasperini: "Ti è rimasta nel cuore la Roma?", a cui Capello ha replicato: "Certo".