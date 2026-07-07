Il Milan ha offerto Leao. Greenwood la priorità

[...] Il pensiero va sempre a Greenwood, il tecnico è stato rassicurato dai Friedkin che però ancora non hanno dato l'ok per la prima offerta. Questione di giorni, magari di ore e nel frattempo Mason ha iniziato la pre-season con il Marsiglia. [...] I francesi attendono gli ormai famosi 50 milioni che né l'Atletico Madrid (gli spagnoli devono prima cedere) né il Fenerbahce hanno messo sul piatto. [...] Parallelamente D'Amico continua a lavorare per rinforzare l'altra fascia. Ferma al momento la pista Garnacho (il Chelsea non apre al prestito) e nelle scorse ore è stato offerto Leao. Lascerà il Milan che è disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni, una cifra considerata elevata. [...] Fari puntati anche sul vice Malen: Pinamonti (proposto da Riso) non interessa a differenza di Tresoldi, valutato dal Bruges poco meno di 30 milioni. Necessaria la cessione di Dovbyk, ma la trattativa col Genoa non decolla. [...]

(Il Messaggero)