Greenwood, meno uno

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Togli un posto a tavola perché l’amico non viene più. Parafrasando la celebre composizione del maestro Trovajoli, il terzo attore che all’improvviso ha lasciato il palco dell’intrigante vicenda di mercato, legata a Mason Greenwood, è l’Atletico Madrid. Gli uomini mercato di Simeone nelle ultime ore hanno infatti virato con forza e chiuso con rapidità e convinzione l’affare Lee Kang-in: 45 milioni di euro, bonus inclusi, per il trequartista sudcoreano in arrivo dal PSG. [...] Una notizia decisamente positiva per la Roma, ma che non ha prodotto sensibili passi in avanti nel giungere ad un accordo per il talento inglese. [...] La corte del Fenerbahce ha infatti portato l’entourage del ragazzo, capitanato dal padre-agente Andrew, a chiedere ai giallorossi di rivedere al rialzo la proposta di ingaggio, visto che i turchi hanno messo sul tavolo una proposta molto ricca. La Roma, intenta ad abbassare il monte ingaggi (lo testimoniano anche le trattative per i rinnovi di Dybala e Pellegrini) difficilmente potrà spingersi oltre i 4 milioni di euro, sperando possano bastare per sciogliere le riserve dell’inglese. Ma è anche la portata dell’investimento che necessita di vari step, tra questi il totale coinvolgimento della famiglia Friedkin: se le cifre venissero confermate (circa 42 milioni di euro), diventerebbe uno degli acquisti più costosi dell’intera storia giallorossa, giunta ad un passo dal suo centenario. Ore di riflessione e di lavoro, su altri profili e sui rinnovi. [...] Si attende invece che lo Strasburgo riveda al ribasso le sue richieste per pensare di avvicinarsi seriamente a Diego Moreira. Capitolo rinnovi: se per Celik e Dybala l’intesa è stata trovata, ora tocca solo passare alle pratiche formali e agli annunci, D’Amico approfondirà la questione Pellegrini nelle prossime ore. C’è distanza tra le parti, ma la volontà del calciatore non è mai cambiata, anche di fronte a sirene estere pronte a ricche offerte. C’è la Roma nel suo passato, c’è la Roma nel suo futuro. L’accordo, siamo certi, arriverà.