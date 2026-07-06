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Stadio Roma, Rocca: "L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie"

Stadio Roma
di FabioD
lunedì, 06 luglio 2026 alle 14:51
francesco rocca candidato regione lazio
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Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto nel corso di una conferenza stampa all'Ospedale Pertini e tra gli argomenti toccati c'è stato anche quello del nuovo stadio della Roma: "Per quanto riguarda lo Stadio a Pietralata sono due le cose. Intanto l’acustica, che non è negoziabile. L’ospedale e le case vicine vanno protetti e l’acustica dello stadio non deve mai interferire con la quiete di un ospedale: dobbiamo avere garanzia, attraverso la progettazione, che questo sia certezza”. 
Il secondo tema riguarda la viabilità: "L’aspetto della viabilità. Per un piccolo periodo ho abitato vicino lo Stadio Olimpico e la domenica il garage di casa era sistematicamente ostruito, perché quando arrivano i tifosi parcheggiano dove possono, in assenza di una viabilità o con un vizio che noi romani abbiamo di usare poco il mezzo pubblico. Se la zona non è ben servita e se ci sono problemi questi non possono assolutamente scaricarsi sul Pertini. Il sindaco conosce benissimo questo aspetto su cui mi aspetto risposte chiare per una viabilità che non mortifichi i cittadini e la necessaria viabilità, i percorsi di emergenza-urgenza e il diritto alle visite che hanno i pazienti ricoverati. Tutto questo andrà assolutamente garantito, anche nei giorni in cui lo stadio sarà utilizzato”.

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