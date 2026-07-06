News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, dalla Spagna: tentativo in extremis fallito per Bright Ede. Il difensore 2007 firmerà con il Deportivo La Coruña

Mercato
di Paolo Rosi
lunedì, 06 luglio 2026 alle 22:17
Bright Ede
Aggiungi come fonte preferita su Google
Si registra un tentativo fallito per la Roma.
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nelle ultime ore il club giallorosso ha provato a inserirsi nella trattativa per assicurarsi Bright Ede, difensore centrale polacco di 19 anni di proprietà del Motor Lublin.
Tuttavia, il calciatore ha mantenuto la parola data e ha scelto il progetto sportivo del Deportivo La Coruña, ritenuto ideale per garantire una crescita costante e un minutaggio regolare in prima squadra. Ede, nazionale Under 19 della Polonia con 8 presenze all'attivo, si trova già a La Coruña dove nelle prossime ore firmerà un contratto quinquennale con i galiziani.
Il difensore, che nell'ultima stagione con il Motor Lublin ha collezionato 17 presenze e un gol nella massima serie polacca, era finito sul taccuino degli osservatori della Roma e di alcuni club inglesi, tra cui Chelsea e Manchester United.
(marca.com)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

infantino gianni

Caso Balogun, Infantino si difende: "Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti" (COMUNICATO)

lug 06, 18:03

Il caso Balogun ha scatenato diverse polemiche. Adesso, dopo le parole di Trump che ha confermato la chiamata ad Infantino, è stato lo stesso numero uno della FIFA, tramite una nota ufficiale, a prend...

HMK0-HDWcAAMHRG

Roma Femminile, è fatta per Maya Doms del Sassuolo

lug 06, 17:56

Anche la Roma femminile si muove sul mercato. In arrivo il primo colpo per Piovani che ha preso il posto di Rossettini. Il club giallorosso ha chiuso per Maya Doms. Ex Bay FC e Sassuolo, è stata scelt...

sunderland-v-leeds-united-premier-league-scaled

Calciomercato Roma, dalla Francia: interesse per Adingra

lug 06, 17:46

Alla Roma piace il profilo di Adingra - secondo le informazioni - che dopo sei mesi passati in prestito al Monaco è tornato al Sunderland, in Inghilterra.  I francesi vorrebbero riportarlo nel Princip...

NOTIZIE POPOLARI
ghilardi leao roma milan

Calciomercato Roma, Leao in uscita dal Milan: il portoghese proposto anche ai giallorossi

lug 06, 9:58
Greenwood

Calciomercato Roma: Greenwood arriva al ritiro del Marsiglia. Lo scatto con il nuovo allenatore Genesio (FOTO)

lug 06, 14:33
bandiere tifosi roma

Roma, un Olimpico non basta

lug 06, 8:02
francesco rocca candidato regione lazio

Stadio Roma, Rocca: "L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie"

lug 06, 14:51
nicolo-tresoldi

Gasp vuole Tresoldi

lug 06, 7:13
images (20)

Roma, ecco tutte le fasi della campagna abbonamenti: la vendita inizierà mercoledì 8 luglio alle 10 (COMUNICATO)

lug 06, 15:30
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading