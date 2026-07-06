Calciomercato Roma, dalla Spagna: tentativo in extremis fallito per Bright Ede. Il difensore 2007 firmerà con il Deportivo La Coruña

Si registra un tentativo fallito per la Roma.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nelle ultime ore il club giallorosso ha provato a inserirsi nella trattativa per assicurarsi Bright Ede, difensore centrale polacco di 19 anni di proprietà del Motor Lublin.

Tuttavia, il calciatore ha mantenuto la parola data e ha scelto il progetto sportivo del Deportivo La Coruña, ritenuto ideale per garantire una crescita costante e un minutaggio regolare in prima squadra. Ede, nazionale Under 19 della Polonia con 8 presenze all'attivo, si trova già a La Coruña dove nelle prossime ore firmerà un contratto quinquennale con i galiziani.

Il difensore, che nell'ultima stagione con il Motor Lublin ha collezionato 17 presenze e un gol nella massima serie polacca, era finito sul taccuino degli osservatori della Roma e di alcuni club inglesi, tra cui Chelsea e Manchester United.

(marca.com)