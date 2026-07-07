Greenwood, servono 100 milioni. La Roma ragiona sui costi e lui va in ritiro con il Marsiglia

Mason Greenwood si è presentato regolarmente al ritiro del Marsiglia, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. [...] Perché il futuro dell'attaccante inglese resta in bilico, con la Roma che vuole mantenere il vantaggio acquisito nell'ultimo mese. Gasperini lo ha messo in cima alla lista dei desideri, lo ha già sentito più volte e gli intermediari che lavorano all'operazione hanno già ottenuto il sì del giocatore: accordo verbale da 5 milioni più bonus l'anno. La parte facile è fatta. Da una settimana è iniziata la parte difficile. La Roma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. I Friedkin devono dire sì a un'operazione che tra cartellino e ingaggio vale circa 100 milioni. [...] Gasperini aveva insistito per tenere tutti, nonostante l'invito a cedere un pezzo pregiato dell'uomo dei conti Jason Morrow. I Friedkin lo hanno accontentato (per ora) e la cassa romanista non ha avuto i ristori sperati. Dan e Ryan rispettano i principi e le ambizioni dell'allenatore, ma 100 milioni si sentono e Greenwood non è un acquisto qualunque: sarebbe l'operazione più costosa della storia del club. Il simbolo dell'anno del centenario. Gasp vorrebbe il calciatore già all'inizio del ritiro, ma la società sembra avere altri tempi. [...] Greenwood, per ora, non ha forzato la mano: ha risposto alla convocazione, si è presentato al raduno, si è fatto fotografare. Ha scelto di aspettare. Come la Roma. [...]

(la Repubblica)