Roma, ecco tutte le fasi della campagna abbonamenti: la vendita inizierà mercoledì 8 luglio alle 10 (COMUNICATO)

"Solo la Roma" è il titolo della campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Il club, tramite un comunicato, ha ufficializzato l'inizio della vendita degli abbonamenti da mercoledì 8 luglio alle ore 10. Ecco quanto comunicato.

Tre parole: "Solo la Roma". Racchiudono un'identità, un'appartenenza, una fede e accompagnano il Club verso una stagione storica: quella che ci condurrà al centenario.

"Solo la Roma" non è soltanto il claim degli Abbonamenti 2026-27. È un messaggio che racconta l'essenza del romanismo e richiama una delle scenografie più iconiche della storia del Derby, quella del 27 novembre 1994.

C'è una passione che cresce, unisce e travolge. Entrare allo Stadio Olimpico, cantare per 90 minuti e vivere ogni singola emozione con i nostri colori sulla pelle: tutto nasce da lì. Perché quando la squadra scende in campo, tutto il resto passa in secondo piano. Rimane solo ciò che conta davvero: "Solo la Roma".

Vivi con noi una stagione unica allo Stadio Olimpico per sostenere la squadra e scrivere, insieme, un nuovo capitolo della nostra storia nell'anno che ci porterà verso il centenario.

La vendita degli abbonamenti inizierà mercoledì 8 luglio alle ore 10:00

Info e date utili

Fase di rinnovo: sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 luglio.

Dettagli e prezzi: per scoprire tutte le modalità, le fasi di vendita e i prezzi della nuova stagione, visita la pagina dedicata.

(asroma.com)

Abbonamenti ASROMA 2026/27

Come già dimostrato negli ultimi anni, il Club anche per questa campagna abbonamenti intende ringraziare i tifosi per la fiducia e il sostegno dimostrato.

Key Messages

Il Club continua a premiare la fedeltà dei propri abbonati.

L'obiettivo resta mantenere lo stadio accessibile nonostante la domanda record registrata nelle ultime stagioni, gli aumenti sono stati contenuti, mantenendo prezzi competitivi e garantendo il miglior valore a chi rinnova nelle prime fasi di vendita.

Rinnovare nelle prime fasi significa ottenere il miglior prezzo disponibile.

Le formule Plus e Classic Extra offrono maggiore flessibilità e più servizi.

La stagione 2026/27 accompagnerà il Club verso il centenario.

NUMERI CHIAVE

• 79 sold out

• circa 1,6 milioni di spettatori nella stagione 2025/26

• 26.982 iscritti alla Waiting List

• abbonamenti da 16 € a partita

• Aumento contenuto: esempio Curva Sud tipologia Classic: +1,57 € in più a partita rispetto al prezzo della scorsa stagione.

FASI DI VENDITA:

Rinnovo:

Fase 1.1 (8-20 luglio alle ore 10): rinnovo con conferma del posto – prezzo più vantaggioso.

Fase 1.2 (20-23 luglio alle ore 12): rinnovo con conferma del posto per gli abbonati provenienti da Waiting List/Vendita Libera 2025/26. (Prezzo diverso e maggiore rispetto alla fase 1.1).

Fase 1.3 (23 ore 14:30 -27 luglio ore 13:00): rinnovo senza conferma del posto.

Waiting List e Vendita Libera (Solo in presenza di disponibilità):

Waiting List (27 ore 15:00 alle -29 luglio ore 13:00): accesso prioritario ai 26.982 iscritti.

Vendita Libera: dal 29 luglio ore 15:00

CONFERMATE LE TRE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO:

Abbonamento Classic: è l’abbonamento personale con solo la possibilità di avere la Prelazione su extra match delle competizioni europee e partite di Coppa Italia;

Abbonamento Classic Extra: Possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per i soli big match; Prelazione su extra match delle competizioni europee e partite di Coppa Italia; Cedibile per un massimo di 2 partite (big match esclusi), Prevendita e prezzo dedicati sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match;

Abbonamento Plus: è la formula con tutti i benefit che tra cui Possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per tutte le partite; Cedibile per un massimo di 4 partite (big match esclusi); Prelazione su trasferte europee, Possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per i soli big match; Prelazione su extra match delle competizioni europee e partite di Coppa Italia; 15% Sconto presso gli AS Roma store; Prevendita e prezzo dedicati sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per tutte le partite; Welcome pack dedicato

RIDUZIONI

Tutti gli abbonamenti a tariffa ridotta | UNDER16-UNDER25-OVER65 | rientrano nelle caratteristiche dell’abbonamento CLASSIC. Avranno tuttavia l’opportunità di utilizzare la funzionalità del CAMBIO UTILIZZATORE per 2 volte nel corso della stagione, solamente verso pari età.

PERSONE CON DISABILITÀ

Tutti coloro che, nei mesi scorsi, hanno inviato al Club la documentazione aggiornata richiesta via e-mail, attestante una disabilità pari al 100% con diritto di accompagno, possono rinnovare il proprio abbonamento ONLINE cliccando sull'apposito pulsante presente nella pagina "Abbonamenti", all'interno della card dedicata nel paragrafo "Riduzioni".

ABBONAMENTO CURVA NORD

L’abbonamento in Curva Nord è composto da n. 18 partite (dovendo intendersi esclusa la partita Roma-Lazio). Ai titolari di abbonamento di Curva Nord in occasione della gara casalinga contro la S.S. Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con facoltà di scelta del posto tra quelli disponibili.

TIPOLOGIE DI RIVENDITA

Rivendita Standard:

Tutte le partite per abbonati Plus

Solo Big Match per abbonati Classic Extra

Rimborso: 51% del valore facciale del biglietto

Rivendita Personale:

Cedi il posto a chi vuoi tu

Tutte le partite per abbonati Plus

Big Match per abbonati Classic Extra

Rimborso: 30% del valore facciale del biglietto

Il prezzo del biglietto viene stabilito dal club.

PAGAMENTO A RATE

Attraverso la piattaforma di pagamento online, sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in massimo tre rate. Non è un finanziamento, la rateizzazione non comporta costi maggiori.

Note:

Welcome pack per gli abbonati Plus (nella scorsa stagione era stato consegnato a tutti gli abbonati).