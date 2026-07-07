Via Dovbyk, tentazione Tresoldi

Il futuro dell'attacco della Roma passa da Artem Dovbyk. È questo il primo tassello di un effetto domino che potrebbe cambiare il volto del reparto offensivo giallorosso. Prima però serve un'uscita. E la società, stavolta, ha un obiettivo ben preciso: monetizzare. Il Genoa si è fatto avanti chiedendo l'attaccante ucraino in prestito. I contatti non sono mancati, tanto che Daniele De Rossi ha parlato direttamente con il giocatore per capire margini e disponibilità. Una pista concreta, ma che la Roma ha deciso di raffreddare. Il motivo è semplice: un prestito secco - tra l'altro con gran parte dell'ingaggio pagato dai giallorossi - non risolverebbe le esigenze del club. [...] Artem ha interessamenti importanti dalla Spagna: piace al Villarreal e al Real Betis che si è già mosso sia con l'entourage sia con la Roma. Ma non solo, segnali sono arrivati anche dalla Germania e dalla Turchia: D'Amico aspetta contatti diretti e ufficiali per portare avanti la cessione. [...] E qui entrano in scena due nomi che intrigano, e non poco, Gasperini. Da una parte c'è Niccolò Tresoldi, giovane attaccante italotedesco del Bruges, profilo moderno, di prospettiva ma già dotato di un notevole fiuto del gol. Dall'altra Gianluca Scamacca, un pallino dell'allenatore, che avrebbe voluto portare alla Roma già la scorsa estate. Tra i due c'è anche un rapporto consolidato: Gasperini lo conosce bene dai tempi dell'Atalanta e nelle scorse settimane ha già sondato personalmente la disponibilità dell'attaccante, ricevendo una risposta positiva. [...] Da una parte l'esperienza, la conoscenza del campionato e un attaccante già formato; dall'altra un talento emergente su cui costruire il futuro. La scelta, eventualmente, spetterà a Gasperini. Puntare sulla sicurezza di Scamacca o scommettere sulla crescita di Tresoldi. D'Amico intanto ha allacciato i contatti con l'entourage del ragazzo ricevendo la disponibilità al trasferimento in giallorosso. Per il momento, però, tutto resta subordinato alla partenza di Dovbyk. [...]

(Corsport)