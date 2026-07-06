Calciomercato Roma, interesse per Pepê del Porto: primi contatti positivi con gli intermediari

🚨 Excl. - #ASRoma have shown interest in #Porto’s winger #Pepê. First positive talks with the intermediaries in the last hours to explore the possible conditions of the deal. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si registra un tentativo fallito per la Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nelle ultime ore il club giallorosso ha provato a inserirsi nella trattativa per assicurarsi Brig...
Il caso Balogun ha scatenato diverse polemiche. Adesso, dopo le parole di Trump che ha confermato la chiamata ad Infantino, è stato lo stesso numero uno della FIFA, tramite una nota ufficiale, a prend...
Anche la Roma femminile si muove sul mercato. In arrivo il primo colpo per Piovani che ha preso il posto di Rossettini. Il club giallorosso ha chiuso per Maya Doms. Ex Bay FC e Sassuolo, è stata scelt...
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