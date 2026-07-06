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Roma Femminile, è fatta per Maya Doms del Sassuolo

Mercato
di G.M.
lunedì, 06 luglio 2026 alle 17:56
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Anche la Roma femminile si muove sul mercato. In arrivo il primo colpo per Piovani che ha preso il posto di Rossettini. Il club giallorosso ha chiuso per Maya Doms.
Ex Bay FC e Sassuolo, è stata scelta perché ha disputato una buona stagione con la squadra neroverde e perché può interpretare diversi ruoli di centrocampo. Sia davanti la difesa sia come mezzala. La trattativa è chiusa: si attende solo l'annuncio ufficiale. 

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