Roma Femminile, è fatta per Maya Doms del Sassuolo

#CalciomercatoFemminile: la #Roma ha chiuso per Maya #Doms, centrocampista ex Sassuolo. Manca solo l’annuncio ufficiale. #AsRoma #CalciomercatoRoma— Giuseppe Mustica (@MusticaG) July 6, 2026
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Il caso Balogun ha scatenato diverse polemiche. Adesso, dopo le parole di Trump che ha confermato la chiamata ad Infantino, è stato lo stesso numero uno della FIFA, tramite una nota ufficiale, a prend...
Alla Roma piace il profilo di Adingra - secondo le informazioni - che dopo sei mesi passati in prestito al Monaco è tornato al Sunderland, in Inghilterra. I francesi vorrebbero riportarlo nel Princip...
Il profilo di Tresoldi è stato accostato alla Roma nel corso degli ultimi giorni. Adesso, a cercare di fare un po' di chiarezza, ci ha pensato il giornalista. "La Roma è interessata a Tresoldi - ha d...
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