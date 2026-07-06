Roma, un Olimpico non basta

Un Olimpico non basta più. La passione della Roma continua a divorare ogni record e oggi, nel giorno dell'annuncio ufficiale della nuova campagna abbonamenti che prenderà il via mercoledì, emerge un dato che racconta meglio di qualsiasi slogan la forza del popolo giallorosso: sono già ottantamila i tifosi pronti a contendersi un posto sugli spalti. [...] In campionato, certo, ma anche in quel torneo che la Roma e i romanisti aspettavano a lungo di tornare. Quella Champions League che uno stadio come l'Olimpico ha il dovere di ospitare. Quarantamila avranno il diritto di prelazione per confermare il proprio seggiolino. Altri quarantamila, invece, aspettano il loro momento dalla lista d'attesa, sperando che si apra uno spiraglio per entrare finalmente nella casa della Roma. [...] La prima fase della campagna sarà riservata ai rinnovi del posto, poi toccherà a chi vorrà cambiare settore e ai 40.000 iscritti alla lista d'attesa, mentre un'eventuale terza fase sarà aperta alla vendita libera. L'obiettivo è confermare i 40mila abbonati delle ultime stagioni, limite massimo consentito dal club per permettere una porzione di stadio aperta alla vendita partita per partita. [...] Per capire la portata del fenomeno basta guardare cosa è successo negli ultimi quattro anni. Dal 10 aprile 2022, giorno del primo sold out dell'era Friedkin contro la Salernitana con gli impianti finalmente riaperti al cento per cento dopo il Covid, fino al derby dello scorso 17 maggio, la Roma ha disputato 111 partite casalinghe tra campionato, Coppa Italia, Europa League, Conference League e perfino l'amichevole estiva con lo Shakhtar Donetsk. Di queste, ben 78 si sono concluse con il tutto esaurito. Le altre 33 hanno comunque fatto registrare affluenze altissime, tra i 58mila e i 60 mila, confermando un dato ormai abituale: all'Olimpico ogni partita è un evento. Quasi sette milioni di spettatori hanno riempito gli spalti in questo periodo: 6.954.676 presenze complessive, con una media superiore ai 62 mila tifosi a gara. [...] La campagna abbonamenti deve ancora cominciare, ma il successo è già scritto. Ottantamila anime pronte al via per poco più di quarantamila posti raccontano una verità semplice: la Roma continua a riempire il suo stadio prima ancora di scendere in campo. [...]

(Corsport)