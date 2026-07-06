Caso Balogun, Infantino si difende: "Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti" (COMUNICATO)

Balogun ha scatenato diverse polemiche. Adesso, dopo le parole di FIFA, tramite una nota ufficiale, a prendere la parola. Il casoha scatenato diverse polemiche. Adesso, dopo le parole di Trump che ha confermato la chiamata ad Infantino, è stato lo stesso numero uno della, tramite una nota ufficiale, a prendere la parola.

"Ho letto i commenti pubblici a riguardo della decisione del Comitato di Disciplina Indipendente della FIFA. Gli organi sono indipendenti, operano in autonomia e applicano il codice. La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità del calcio. Discuto regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo con il presidente degli Stati Uniti e ho ricevuto una chiamata da Trump. Così come ricevo telefonate da Capi di Stato e Funzionari".