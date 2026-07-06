Caso Balogun, Infantino si difende: "Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti" (COMUNICATO)

FIFA President Gianni Infantino:— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026
“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.
“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf
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Anche la Roma femminile si muove sul mercato. In arrivo il primo colpo per Piovani che ha preso il posto di Rossettini. Il club giallorosso ha chiuso per Maya Doms. Ex Bay FC e Sassuolo, è stata scelt...
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