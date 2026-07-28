Italia, ufficiale: Mancini sarà il nuovo ct, Ranieri firma come direttore tecnico Figc e presidente del Club Italia. Domani alle 18:20 la conferenza di presentazione

La nazionale italiana riparte da Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Dopo il caos degli ultimi giorni, con le dimissioni di Maldini e Leonardo arrivate dopo il mancato arrivo di Pirlo come nuovo Ct, il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha scelto gli uomini da cui ripartire. L'ex presidente del Coni, arrivato in Consiglio federale intorno alle 12:30 si è espresso così: "Sto parlando con Roberto Mancini affinché possa diventare il ct della nazionale. Sto lavorando per la firma". Per il tecnico pronto un contratto di quattro anni con un ingaggio annuo intorno ai 2 milioni di euro. A breve, invece, arriverà l'annuncio ufficiale di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico.

Come aggiunto da Fabrizio Romano, c'è l'intesa totale per il ritorno di Roberto Mancini in Nazionale. Tutto fatto, quindi, la nazionale italiana, dopo giorni di caos ha un nuovo commissario tecnico.

🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

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Il presidente Giovanni Malagò ha poi approfondito i motivi della scelta, ormai definitiva, commentando in conferenza stampa le vicende che hanno portato a questa soluzione: "Inviterò il ministro Abodi per tutti i disegni di legge. Domani sarò in Senato. Entro domenica gli stadi 2032. Per il ct? Pirlo era un candidato condiviso e concordato con Maldini e Leonardo. Poi le evoluzioni non mi hanno portato ad approvare questa candidatura per ragioni di opportunità. Non ci sono altre valutazioni che hanno portato a questo dietrofront. Io non ero a conoscenza della collaborazione che esisteva da luglio 2025 fra Pirlo e uno sponsor russo e non lo era nemmeno il direttore tecnico con cui ci siamo lasciati senza alcun conflitto. Così a quel punto ho ritenuto che il ct giusto sia Roberto Mancini, me ne assumo la responsabilità, e non viene meno il mio progetto di nuova gestione con il dt. Abbiamo fatto approvare infatti una modifica del regolamento FIGC del club Italia che prima spettava solo al presidente. Così ho condiviso l’altro nome del ct Mancini con Claudio Ranieri, che da pochi minuti ha sottoscritto il suo impegno. Sta tornando dalla Calabria. Domani alle 18 farà la conferenza con Roberto Mancini".

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In occasione della conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio federale, il presidente Giovanni Malagò ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e la nomina di Claudio Ranieri a direttore tecnico della FIGC nonché presidente del Club Italia.

Claudio Ranieri assume un ruolo cardine nella ristrutturazione federale: "Per chiudere il cerchio ho ritenuto giusto individuare una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri, che ha garantito al sottoscritto il suo impegno", ha dichiarato Malagò, che ha inoltre anticipato che nei prossimi giorni sarà inserita nel Club Italia una terza figura, con il compito di dirigere le squadre nazionali — ruolo già ricoperto in passato da Gigi Riva e Gigi Buffon — e supervisionare le giovanili coordinate da Maurizio Viscidi. La presentazione ufficiale di Mancini e Ranieri è prevista per domani alle ore 18:20 presso la sede della FIGC.

(figc.it)