Caso Balogun, Trump conferma: "Ho parlato con Infantino. L'arbitro ha un passato sospetto"

Balogun - la squalifica tolta al giocatore degli Stati Uniti che sarà a disposizione di Pochettino contro il Belgio - ha scatenato un caso internazionale. Non solo è arrivato il comunicato della federazione europea, ma anche della Il caso- la squalifica tolta al giocatore degli Stati Uniti che sarà a disposizione di Pochettino contro il Belgio - ha scatenato un caso internazionale. Non solo è arrivato il comunicato della federazione europea, ma anche della UEFA

E adesso ad ammettere che sia stato Trump a parlare con Infantino è stato - così come riportato dal sito - lo stesso presidente degli USA: "Sì, l'ho fatto. Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati" ha ribadito. E poi: "L'arbitro è un po' sospetto se guardiamo il suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere". La conferma quindi che si è mosso Trump dopo le indiscrezioni di ieri è anche ufficiale. Questo scatenerà di certo altre polemiche.

(Il Messaggero)