Caso Balogun, Trump conferma: "Ho parlato con Infantino. L'arbitro ha un passato sospetto"

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Uno dei nomi in uscita dalla Roma è sicuramente Artem Dovbyk. Il club giallorosso sta cercando una sistemazione per l'ucraino e avrebbe aperto anche al prestito. Si è parlato del Betis ma, negli ulti...
Nella serata di ieri è arrivata la clamorosa decisione della Fifa riguardante la revoca della squalifica al calciatore statunitense Folarin Balogun in vista della sfida contro il Belgio valida per gli...
"Solo la Roma" è il titolo della campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Il club, tramite un comunicato, ha ufficializzato l'inizio della vendita degli abbonamenti da mercoledì 8 luglio alle o...
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