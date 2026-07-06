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Gasp vuole Tresoldi

La penna degli Altri
di MV
lunedì, 06 luglio 2026 alle 7:13
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Sulla lavagna tattica di Gian Piero Gasperini c'è un nome scritto in rosso: Nicolò Tresoldi. Centravanti del Bruges. Un talento seguito da vicino negli ultimi mesi, lontano da occhi indiscreti, e per il quale il tecnico nutre stima. [...] Per far posto all'alter ego designato dell'olandese, bisognerà però consumare un addio eclatante: quello dell'ucraino Artem Dovbyk - sempre più vicino al Genoa -, che non rientra più nei piani tattici dell'allenatore di Grugliasco e che rappresenta al momento un "esubero" di lusso. Tresoldi è considerato uno dei migliori giovani a livello europeo, un talento individuato da Gasp che con il gioco della Roma potrebbe compiere il grande salto. Il Bruges lo valuta 25 milioni di euro, il club giallorosso vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, con le stesse modalità con cui verrebbe ceduto Dovbyk al Genoa. [...] Il centravanti è quindi uno di quegli elementi che a Gasp piacciono per rapidità, dialogo nello stretto con i compagni e fiuto del gol. Dopo il boom nella serie B tedesca con l'Hannover, l'attaccante ha proseguito la sua ascesa nel Bruges nel segno della continuità. In totale 23 gol in 58 gare, di cui 10 giocate appunto in Champions (3 le reti) contro grandi club come Bayern Monaco (che è allo stesso modo sulle sue tracce), Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid. Un centravanti moderno che, per età e potenzialità, è stato messo in prima fila dal club giallorosso rispetto ad altri profili di attaccanti pur adatti al ruolo di vice-Malen, come ad esempio Andrea Pinamonti del Sassuolo (scadenza di contratto nel giugno 2027), una polizza di rendimento al centro dell'attacco, o il 23enne Matthis Abline del Nantes. Settimana chiave. [...] Rivoluzionato l'attacco (con anche un esterno sinistro alto a piede invertito), Gasp e il ds Tony D'Amico si concentreranno poi a ritiro iniziato sul terzino sinistro provando ancora con lo Strasburgo per il belga Diego Moreira, che la coppia giallorossa voleva già ai tempi dell'Atalanta. Il tecnico è disposto anche a prendere in prestito l'esterno alto a sinistra a patto però di prendere il laterale dello Strasburgo valutato 40 milioni dal club francese: con lui e Wesley le fasce sarebbero al top per diverse stagioni. [...]
(Gasport)

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