Calciomercato Roma, Leao in uscita dal Milan: il portoghese proposto anche ai giallorossi

Gasperini volere rivoluzionare il reparto offensivo, e oltre a Greenwood e Garnacho spunta anche un altro nome. Secondo quanto raccolto da Il Romanista, ai giallorossi sarebbe stato offerto infatti Rafa Leao. Il club rossonero sarebbe disposto a cederlo, e lo ha proposto a diversi club, tra cui la Roma: l'intenzione però è di lasciarlo partire solamente in prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni di euro.

(ilromanista.eu)