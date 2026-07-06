Calciomercato Roma, Leao in uscita dal Milan: il portoghese proposto anche ai giallorossi

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Prosegue la telenovela Greenwood, con l'inglese conteso da Roma, Fenerbahçe e Atletico Madrid. Come scrivono dalla Turchia, a spuntarla dovrebbe essere proprio il club di Istanbul: l'attaccante ingles...
La Roma continua a lavorare alle uscite dei giovani. Come scrive su X Nicolò Schira, i giallorossi sono in trattativa con l'Avellino per la cessione del terzino destro Emanuele Lulli. Operazione in p...
Da decifrare il futuro di Manu Konè e Neil El Aynaoui, che fanno gola alla Premier League. La Roma se ne priverebbe solo in caso di offerte eccelenti ma si guarda comunque intorno. Come scrive il quot...
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