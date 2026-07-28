Friedkin realizza il sogno di Viola e Sensi

Era il 19 gennaio 1987 quando il presidente della Roma Dino Viola incontrò l'allora sindaco, Nicola Signorello, per parlare di un progetto che aveva in mente, il nuovo stadio del club giallorosso da costruire alla Magliana. Quarant'anni dopo, forse ci siamo.

Non è un caso che ieri, durante la conferenza stampa, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi abbia detto: «Un pensiero va anche a Dino Viola e Franco Sensi, perché ora qui riannodiamo i fili di una storia di passioni che tiene conto del valore sociale e culturale di un club di calcio».

Già, pure Sensi cullò il sogno di un impianto di proprietà, salvo poi arrendersi alla burocrazia. Più avanti ci ha riprovato James Pallotta, col progetto Tor di Valle poi naufragato (quasi) sul più bello. Adesso il traguardo lo vede la famiglia Friedkin, che ha iniziato l'iter nell'ottobre 2022 e dopo frenate e accelerazioni varie è arrivato alla presentazione del progetto definitivo lo scorso dicembre. [...]

(Corsera)