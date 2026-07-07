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GASPERINI: "Con la proprietà c'è un rapporto continuo, D'Amico è impegnatissimo. Vogliamo essere protagonisti anche la prossima stagione" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
martedì, 07 luglio 2026 alle 19:07
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Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine dell'evento di presentazione dei palinsesti di Sky Sport per la stagione 2026/2027. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.
Sul prossimo anno.
“Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo. Sono state, però, giornate di vacanza miste: tanti pensieri rivolti al prossimo anno. Dopo aver centrato la Champions vogliamo essere protagonisti e fare bene anche la prossima stagione”.
Sta sentendo spesso il nuovo direttore sportivo D’Amico?
Ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c’è un rapporto continuo. Dopo i Mondiali che hanno attirato le attenzioni di tutti, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato”.
A che punto è la situazione dei rinnovi contrattuali?
“Li annuncerà la società, ma siamo tutti contenti di proseguire insieme. È una questione di giorni”.
Le priorità in ottica mercato sono gli esterni offensivi?
“Credo che la Roma abbia dimostrato di avere una buona base di squadra, un gruppo molto solido e competitivo. L’obiettivo della proprietà è quello di migliorare la squadra il più possibile. D'Amico è impegnatissimo per cercare di dare soddisfazioni ai tifosi della Roma”.
Come ha fatto a risollevare il gruppo dopo la gara contro la Juventus?
“Questa squadra, se andiamo a vedere, in 38 partite ha avuto pochi momenti di difficoltà in relazione alla classifica per la Champions. Abbiamo avuto una grande partenza. Tolto febbraio, appena recuperati tutti gli effettivi, il gruppo ha fatto una cavalcata stupenda”.
Sulla qualificazione in Champions League
"È stato indubbiamente un successo e una grande gratificazione. Un successo per tutti quanti: per una società che da anni non riusciva, per una squadra che è stata straordinaria come gruppo, come partecipazione e soprattutto per un pubblico sempre presente, numerosissimo, con una passione incredibile"
Hai pensato a qualcosa di nuovo per la Champions League?
"Nel calcio bisogna sempre aggiornarsi. Sembra incredibile ma questo sport va avanti ormai da un secolo e mezzo e ha aggiornamenti continui. Bisogna continuare ad imparare qualcosa sempre"
(Sky Sport)

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