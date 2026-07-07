Calciomercato Roma, Greenwood in stand-by: l'inglese chiede 6 milioni più bonus a stagione. Nessun contatto con Gasperini. Dalla Turchia: il Fenerbahce ha raggiunto l'accordo con il giocatore

Secondo quanto riportato dal sito in questione il Fenerbahce ha raggiunto l'accordo con Greenwood. Dopo che i francesi hanno rifiutato la prima offerta, la società turca avrebbe alzato la posta.

Si parla di un accordo sulla base di 45 milioni di euro (che saranno versati in 7 rate uguali) ai quali vanno aggiunti i bonus. La somma totale supererà i 50 milioni di euro. Al giocatore sarebbe stato proposto un ingaggio di 11 milioni di euro e firmerà per quattro anni con opzione per un'altra stagione. Si legge, addirittura, che nel prossimo fine settimana il giocatore si dovrebbe unire direttamente al ritiro dei turchi in Austria.

(sporx.com)

Un ulteriore complicazione nella trattativa è dovuta alle richieste del giocatore. Come riportato da Te la do io Tokyo, nella giornata di oggi l’attaccante inglese avrebbe modificato le proprie pretese economiche. Dai 5 milioni di euro di ingaggio inizialmente ipotizzati, la richiesta sarebbe salita a 6 milioni più bonus. Una cifra importante, che al momento rischia di raffreddare i rapporti.

(Te la do io Tokyo)

Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà. Secondo quanto scrive il giornalista, in queste ore la Roma ha deciso di restare in stand-by. Per lasciare Marsiglia, Greenwood chiede un ingaggio un po’ più alto rispetto ai 5 milioni a stagione (bonus compresi) proposti dai giallorossi. Non risultano inoltre contatti diretti tra Gasperini e Greenwood. Fase di riflessione in queste ore per il club giallorosso.

(alfredopedullà.com)