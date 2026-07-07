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Calciomercato Roma, Greenwood in stand-by: l'inglese chiede 6 milioni più bonus a stagione. Nessun contatto con Gasperini. Dalla Turchia: il Fenerbahce ha raggiunto l'accordo con il giocatore

Mercato
di G.M.
martedì, 07 luglio 2026 alle 12:04
greenwood
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Secondo quanto riportato dal sito in questione il Fenerbahce ha raggiunto l'accordo con Greenwood. Dopo che i francesi hanno rifiutato la prima offerta, la società turca avrebbe alzato la posta.
Si parla di un accordo sulla base di 45 milioni di euro (che saranno versati in 7 rate uguali) ai quali vanno aggiunti i bonus. La somma totale supererà i 50 milioni di euro. Al giocatore sarebbe stato proposto un ingaggio di 11 milioni di euro e firmerà per quattro anni con opzione per un'altra stagione. Si legge, addirittura, che nel prossimo fine settimana il giocatore si dovrebbe unire direttamente al ritiro dei turchi in Austria. 
(sporx.com)
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Un ulteriore complicazione nella trattativa è dovuta alle richieste del giocatore. Come riportato da Te la do io Tokyo, nella giornata di oggi l’attaccante inglese avrebbe modificato le proprie pretese economiche. Dai 5 milioni di euro di ingaggio inizialmente ipotizzati, la richiesta sarebbe salita a 6 milioni più bonus. Una cifra importante, che al momento rischia di raffreddare i rapporti.
(Te la do io Tokyo)
Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà. Secondo quanto scrive il giornalista, in queste ore la Roma ha deciso di restare in stand-by. Per lasciare Marsiglia, Greenwood chiede un ingaggio un po’ più alto rispetto ai 5 milioni a stagione (bonus compresi) proposti dai giallorossi. Non risultano inoltre contatti diretti tra Gasperini e Greenwood. Fase di riflessione in queste ore per il club giallorosso.
(alfredopedullà.com)
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