Ufficiale la separazione tra l'Hellas Verona e Margiotta: il dirigente verso il ruolo di responsabile del settore giovanile della Roma

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Simpatico siparietto tra Gian Piero Gasperini e Fabio Capello a margine della presentazione dei palinsesti di Sky Sport. In un video pubblicato sul profilo social dell'emittente, l'attuale allenatore...
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