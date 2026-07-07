Ufficiale la separazione tra l'Hellas Verona e Margiotta: il dirigente verso il ruolo di responsabile del settore giovanile della Roma

L'Hellas Verona ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta.

Il dirigente lascia la squadra veneta dopo nove stagioni, durante le quali ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile gialloblù, ottenendo la promozione in Primavera 1 nel 2020/21 e cinque successive salvezze consecutive.

Questo il comunicato emesso dal club veneto:

"Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta. Approdato all'Hellas Verona nell'estate del 2017, Margiotta ha ricoperto per nove anni il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Sotto la sua direzione, il vivaio del Verona ha saputo crescere e valorizzare numerosi giovani calciatori e ottenuto con la formazione Primavera la promozione nel massimo campionato di categoria al termine della stagione 2020/21 e cinque successive salvezze consecutive. Il Club saluta e ringrazia Massimo Margiotta e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

L'addio di Margiotta è il passaggio preliminare per il suo imminente approdo alla Roma. Il dirigente è infatti il profilo scelto dal nuovo direttore sportivo giallorosso, Tony D'Amico, per assumere la guida del settore giovanile capitolino a Trigoria a partire dalla prossima stagione.

(hellasverona.it)