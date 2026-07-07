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Instagram, Dybala e Soulé esultano per la qualificazione dell'Argentina: "Follia"

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di FabioD
martedì, 07 luglio 2026 alle 20:35
dybala soulecc81
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Super rimonta dell'Argentina negli ottavi di finale del Mondiale. L'albiceleste ha superato l'Egitto di Mohamed Salah e staccato il pass per i quarti di finale della competizione iridata, con una rimonta maturata negli ultimi dieci minuti di gioco da 0-2 a 3-2. I due argentini della Roma, Pauolo Dybala e Mati Soulé, entrambi esclusi dalla lista dei convocati del Ct Scaloni, con delle storie pubblicate su Instagram hanno manifestato tutta la loro gioia per una vittoria arrivata nel finale. 
"Argentina Carajo" ha scritto il campione del mondo in carica Paulo Dybala, mentre "Locura" è il messaggio del classe 2003. 

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