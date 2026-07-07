Instagram, Dybala e Soulé esultano per la qualificazione dell'Argentina: "Follia"

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Quella terminata da qualche settimana non è stata certamente una stagione positiva per la Primavera della Roma. La formazione allenata da Guidi, soprattutto nella seconda parte di campionato, non è ri...
L'Hellas Verona ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta. Il dirigente lascia la squadra veneta dopo nove stagioni, durante le quali ha ricoperto...
Simpatico siparietto tra Gian Piero Gasperini e Fabio Capello a margine della presentazione dei palinsesti di Sky Sport. In un video pubblicato sul profilo social dell'emittente, l'attuale allenatore...
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