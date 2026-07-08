Abbonamenti 2026/27: al via la prima fase riservata ai rinnovi

È ufficialmente partita la campagna abbonamenti della Roma in vista della stagione 2026/27. Come annunciato dal club, da questa mattinascatterà la fase 1: i tifosi già in possesso dell’abbonamento dello scorso anno potranno procedere con il rinnovo e riconfermare il proprio posto allo stadio a un prezzo più vantaggioso rispetto alle fasi successive. Questa prima fase sarà attiva fino al 20 luglio, quando scatterà poi la fase 2 sempre con possibilità di rinnovo e conferma del posto, ma riservata agli abbonati provenienti da Waiting List e vendita Libera 2025/26. Infine la fase 3 dedicata alla vendita libera a partire dal 29 luglio.

Quando la squadra scende in campo, rimane ciò che conta davvero:



🟨 "Solo la Roma" 🟥



È iniziata la prima fase di vendita degli abbonamenti 2026/27 🏟️



Rinnova ora!

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