Abbonamenti 2026/27: al via la prima fase riservata ai rinnovi

Quando la squadra scende in campo, rimane ciò che conta davvero:— AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2026
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