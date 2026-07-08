Paredes sul rinnovo di Dybala: "Era nei suoi pensieri, gli auguro il meglio"

Dopo la sfida tra Argentina ed Egitto che ha sancito il passaggio del turno dell'albiceleste ai quarti di finale del mondiale, ha parlato Leandro Paredes, che ha detto la sua anche sull'imminente rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Roma. Le sue parole: "Ho parlato tanto in questi mesi con lui. Era una delle possibilità che c'era sul contratto, nei suoi pensieri anche. La sua vita è molto tranquilla lì. Quindi io gli auguro solo il meglio perché è un ragazzo eccezionale"