Paredes sul rinnovo di Dybala: "Era nei suoi pensieri, gli auguro il meglio"

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È ufficialmente partita la campagna abbonamenti della Roma in vista della stagione 2026/27. Come annunciato dal club, da questa mattinascatterà la fase 1: i tifosi già in possesso dell’abbonamento de...
Torna a parlare Paulo Dybala in attesa dell'ufficialità del rinnovo di contratto. Intanto l'argentino si è raccontato senza filtri in un podcast con lo youtuber Daavo. Le sue parole: Su Messi.. "Per...
Dalla Turchia sono sicuri: Mason Greenwood sarà presto un giocatore del Fenerbahçe. Come scrive Fanatik, il club turco ha raggiunto un accordo con il Marsiglia sulla base di 45 milioni più 5 di bonus...
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