Calciomercato Roma, dalla Francia: il Fenerbahce vuole chiudere per Greenwood nelle prossime 48 ore

Il Fenerbahce è ancora su Mason Greenwood e arrivano conferme non solo dalla Turchia, ma anche dalla Francia. Come riportato dal sito, il club turco vuole affondare il colpo per l'attaccante inglese di proprietà del Marsiglia e chiudere la trattativa nelle prossime 48 ore.

La prima offerta del Fenerbahce è stata ritenuta insufficiente, ma ora potrebbe arrivare l'accelerata sul fronte economico. Il calciatore vuole lasciare il Marsiglia e, da come si legge, il suo entourage è fiducioso che l'accordo possa definirsi presto. Il classe 2001 è il grande obiettivo di mercato della Roma.

(footmercato.net)