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Primavera, possibile permanenza per Guidi: gli elevati bonus d'uscita potrebbero evitare la separazione

Settore giovanile
di FabioD
martedì, 07 luglio 2026 alle 20:58
Guidi
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Quella terminata da qualche settimana non è stata certamente una stagione positiva per la Primavera della Roma. La formazione allenata da Guidi, soprattutto nella seconda parte di campionato, non è riuscita a trovare continuità fino all'eliminazione interna contro il Bologna.
La posizione del tecnico Federico Guidi, proprio per mancanza di risultati, è a dir poco in bilico, con la società giallorossa che vorrebbe separarsi. Come riportato dal giornalista Diego Sarti di Manà Manà Sport, però, non è da escludere una possibile permanenza di Guidi a causa degli elevati bonus d'uscita che chiederebbe al club capitolino. 
(romasport.eu)
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