VIDEO - Gasperini sui tifosi: "Un pubblico sempre presente, con una passione incredibile"

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport in occasione della presentazione del palinsesto dell'emittente televisiva e tra i diversi temi toccati c'è stato ovviamente anche quello del ritorno in Champions League della Roma. Il tecnico ha elogiato anche l'amore e la presenza costante dei tifosi giallorossi.

Sulla qualificazione in Champions League

"È stato indubbiamente un successo e una grande gratificazione. Un successo per tutti quanti: per una società che da anni non riusciva, per una squadra che è stata straordinaria come gruppo, come partecipazione e soprattutto per un pubblico sempre presente, numerosissimo, con una passione incredibile"

Hai pensato a qualcosa di nuovo per la Champions League?

"Nel calcio bisogna sempre aggiornarsi. Sembra incredibile ma questo sport va avanti ormai da un secolo e mezzo e ha aggiornamenti continui. Bisogna continuare ad imparare qualcosa sempre"