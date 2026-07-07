VIDEO - Gasperini sui tifosi: "Un pubblico sempre presente, con una passione incredibile"

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In casa Roma il tormentone Mason Greenwood prosegue. Mentre si entra nella fase più calda del calciomercato, come affermato anche da Gian Piero Gasperini, il club giallorosso non avrebbe ancora affond...
Quella terminata da qualche settimana non è stata certamente una stagione positiva per la Primavera della Roma. La formazione allenata da Guidi, soprattutto nella seconda parte di campionato, non è ri...
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