Calciomercato Roma, il Sunderland di Ghisolfi punta Soulé

Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere in Premier League.

Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica Tele Radio Stereo, l'esterno d'attacco argentino della Roma starebbe valutando con interesse la possibilità di trasferirsi nel campionato inglese, avendo già respinto le ricche offerte pervenute dall'Arabia Saudita.

Nelle ultime ore, sul calciatore si è registrato il sondaggio esplorativo del Sunderland, reduce da un ottimo campionato dopo il ritorno nella massima serie inglese. A guidare il mercato del club del nord-est dell'Inghilterra è il direttore sportivo Florent Ghisolfi, lo stesso dirigente che nel 2024 portò Soulé alla Roma prelevandolo dalla Juventus.

Nonostante il gradimento dell'attaccante per l'ipotesi Borussia Dortmund, la squadra tedesca non ha ancora mosso passi concreti per intavolare una trattativa, spianando di fatto la strada all'inserimento degli inglesi e ai contatti favoriti dall'ottimo rapporto tra il giocatore e Ghisolfi.

(teleradiostereo.it)