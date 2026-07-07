Calciomercato Roma, il Sunderland di Ghisolfi punta Soulé

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L'Hellas Verona ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta. Il dirigente lascia la squadra veneta dopo nove stagioni, durante le quali ha ricoperto...
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