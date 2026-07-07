Stadio Roma, Rocca (pres. Lazio) chiarisce: "La scelta di Pietralata non è in discussione. Vogliamo accompagnare il progetto"

Rocca, ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione in merito al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dopo le Il presidente della Regione Lazio, Francesco, ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione in merito al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dopo le dichiarazioni di ieri.

Il governatore ha smentito categoricamente l'ipotesi di un ostacolo all'opera: "Ho letto ricostruzioni fantasiose su quanto dichiarato ieri. Voglio sottolineare, innanzitutto, che la scelta di Pietralata non è in discussione, anche se sarebbe stata preferibile quella di Tor Vergata". Rocca ha chiarito l'intento delle sue parole, spiegando di aver "semplicemente voluto rassicurare i residenti della zona e soprattutto i pazienti e gli operatori sanitari del vicino ospedale Pertini" sul fatto che l'ente regionale affiancherà il progetto affinché l'opera "migliori, e non penalizzi, quel quadrante della città".

L'impegno della Regione sarà massimo all'interno del percorso amministrativo: "In Conferenza dei Servizi, perciò, faremo la nostra parte affinché la nuova opera sia la migliore possibile, nei tempi stabiliti. La nostra volontà è quella di accompagnare il progetto e non certo quello di bloccarlo". Il presidente ha poi rivolto una critica all'opposizione: "Il PD, infine, non si intesti meriti che non ha".

La nota si conclude confermando il pubblico interesse dell'opera e lo spirito di collaborazione istituzionale: "La realizzazione dello stadio della As Roma è un'opera di interesse pubblico per la quale la Regione offrirà la massima collaborazione, in sinergia con il commissario di Governo e con Roma Capitale".