Stadio Roma, Rocca (pres. Lazio) chiarisce: "La scelta di Pietralata non è in discussione. Vogliamo accompagnare il progetto"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo aver già messo a segno due acquisti, la Fiorentina pensa alle cessioni. Tra i partenti c'è anche il terzino brasiliano Dodo, recentemente accostato alla Roma. Si inserisce anche il Como nella cor...
Si sta ormai delineando l'estate giallorossa, con il raduno a Trigoria previsto per il 13 luglio. La Roma ha comunicato anche il calendario definitivo delle amichevoli estive. Il 26 luglio la squadra...
Si avvicina il rinnovo di Zeki Celik, con il turco che ha ormai l'accordo con la Roma per il prolungamento di contratto. Eleonora Trotta, però, ha svelato un retroscena di mercato legato all'esterno:...
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