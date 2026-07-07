Calciomercato Roma, su Dodo si inserisce anche il Como: il brasiliano è valutato 15 milioni

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione in merito al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dopo le dichiarazioni di ieri....
Si sta ormai delineando l'estate giallorossa, con il raduno a Trigoria previsto per il 13 luglio. La Roma ha comunicato anche il calendario definitivo delle amichevoli estive. Il 26 luglio la squadra...
Si avvicina il rinnovo di Zeki Celik, con il turco che ha ormai l'accordo con la Roma per il prolungamento di contratto. Eleonora Trotta, però, ha svelato un retroscena di mercato legato all'esterno:...
Loading