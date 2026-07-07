Ritiro Roma: il programma completo delle amichevoli estive

Si sta ormai delineando l'estate giallorossa, con il raduno a Trigoria previsto per il 13 luglio. La Roma ha comunicato anche il calendario definitivo delle amichevoli estive. Il 26 luglio la squadra di Gasperini volerà a Cannes dove si confronterà con la formazione locale (terza divisione transalpina), prima di volare verso il Galles per un trittico di sfide nel mese di agosto contro Cardiff, Newport e Brighton. Il pre-campionato si chiuderà ufficialmente con l'affascinante match del 15 agosto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.

26 luglio ore 17:30 (Cannes): Cannes-Roma (3° divisione francese)

01 agosto ore 15:00 ora locale (a Cardiff): Cardiff-Roma (Championship)

04 agosto ore 19:00 ora locale (stadio Newport): Newport-Roma (League Two)

08 agosto ore 15:00 ora locale (Brighton): Brighton-Roma (Premier League)

15 agosto ore 17:30 ora locale (Dortmund): Borussia Dortmund-Roma (Bundesliga)

(asroma.com)