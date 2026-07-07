Ritiro Roma: il programma completo delle amichevoli estive

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione in merito al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dopo le dichiarazioni di ieri....
Dopo aver già messo a segno due acquisti, la Fiorentina pensa alle cessioni. Tra i partenti c'è anche il terzino brasiliano Dodo, recentemente accostato alla Roma. Si inserisce anche il Como nella cor...
Si avvicina il rinnovo di Zeki Celik, con il turco che ha ormai l'accordo con la Roma per il prolungamento di contratto. Eleonora Trotta, però, ha svelato un retroscena di mercato legato all'esterno:...
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