Calciomercato Roma, retroscena Celik: anche la Fiorentina aveva fatto un sondaggio. Il turco ha l'accordo con i giallorossi per il rinnovo

Si avvicina il rinnovo di Zeki Celik, con il turco che ha ormai l'accordo con la Roma per il prolungamento di contratto. Eleonora Trotta, però, ha svelato un retroscena di mercato legato all'esterno: la Fiorentina infatti aveva fatto un sondaggio per l'ex Lille. Sondaggio che con ogni probabilità rimarrà tale, vista la volontà di Celik di proseguire in giallorosso.

Retroscena: la #Fiorentina aveva fatto un sondaggio per #Celik. Il turco ha un accordo con la #Roma per il rinnovo https://t.co/qr0fGa0Gyb — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 7, 2026